73 Prozent der Jungen wollen an BP-Wahl teilnehmen

73 Prozent der jungen Menschen zwischen 16 und 30 Jahren wollen an der Bundespräsidenten-Wahl am Sonntag teilnehmen. Das zeigen erste Ergebnisse des von Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) initiierten Jugend-Demokratie-Monitors. 15 Prozent der Jungen sind noch unentschlossen, zwölf Prozent kündigten an, dem Urnengang fernzubleiben.

SN/APA/THERESA PUCHEGGER/THERESA PU Auch Junge finden den Weg zum Wahllokal