75 Jahre Kriegsende: Österreich feiert virtuell

Vor 75 Jahren ist der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen. Massenveranstaltungen gibt es anlässlich dieses Jubiläums in Österreich allerdings nicht. Aufgrund der Coronakrise wurde das "Fest der Freude", das alljährlich am 8. Mai stattfindet, ins Internet verlegt. Die Israelitische Kultusgemeinde Wien (IKG) legt einen Kranz am Denkmal der Opfer der Gestapo nieder.

Zum achten Mal wird das "Fest der Freude" vom Mauthausen-Komitee Österreich (MKÖ) veranstaltet. Es findet heuer erstmals nicht auf dem Wiener Heldenplatz, sondern nur im Livestream sowie in einer TV-Übertragung auf ORF III statt. Der ORF widmet seinerseits heuer dem Gedenken insgesamt 110 Programmstunden. Quelle: APA