87 Prozent halten Korruption in Politik für verbreitet

87 Prozent der Österreicher sind der Ansicht, dass Korruption in der heimischen Politik verbreitet ist, zeigt eine vom Meinungsforschungsinstitut Unique research für das "profil" durchgeführte Umfrage. Immerhin 48 Prozent der 800 Befragten sind überzeugt, dass die Politik "sehr stark" von Korruption betroffen ist, 39 Prozent meinen, dass dies "eher schon" der Fall ist. Fast genau so viele Befragte vermuteten Bestechlichkeit auch in der österreichischen Wirtschaft.

SN/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER 87 Prozent halten Politik für korrupt