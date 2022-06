9. Oktober wird als Bundespräsidentschaftswahltermin fixiert

Österreich wählt am 9. Oktober 2022 einen neuen Bundespräsidenten. Nach entsprechenden Konsultationen wird der Wahltermin kommenden Mittwoch von der Bundesregierung per Ministerratsbeschluss festgelegt, gab das Kanzleramt am Sonntag gegenüber der APA bekannt.

SN/APA/THEMENBILD/ROLAND SCHLAGER Die Hofburg - Amtssitz des Bundespräsidenten