93 Beschuldigte nach Razzien in Neonazi-Szene

Die Razzia in der rechtsradikalen Szene vergangenen April hatte Verfahren gegen 93 Beschuldigte zur Folge. Das teilte das Justizministerium in Beantwortung einer Anfrage der JETZT-Abgeordneten Alma Zadic mit. Im Wesentlichen geht es um Wiederbetätigung und unerlaubten Waffenbesitz. Weisungen in der Causa werden verneint, "weil das nicht notwendig war".

SN/APA/HANS PUNZ Die nun beantwortete Anfrage kam von Alma Zadic