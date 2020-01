93 Prozent der Grünen stimmen für Regierungspakt mit der ÖVP

Der Weg für Türkis-Grün ist frei. Der Bundeskongress der Grünen hat den Regierungspakt Samstagnachmittag mit großer Mehrheit angenommen. Werner Kogler schwörte die grüne Basis in einer einstündigen Rede darauf ein, dass es um Verantwortung gehe.

Das Interesse am grünen Parteitag im Salzburger Kongresshaus war riesig. Sämtliche nationale, aber auch etliche internationale Medien waren Samstagnachmittag gekommen. Selbst der deutsche Botschafter in Wien, Ralf Beste, suchte sich als Zuhörer einen Platz im Europasaal, um den "Buko 2020" live mitzuverfolgen. Aber auch Vertreter der amerikanischen Botschaft hörten und schauten zu, was sich da gerade in Österreich abspielt. Als Parteichef Werner Kogler locker lässig mit schwarzer Lederjacke um 13.15 Uhr den Europasaal im zweiten Stock des Kongresshauses betrat, gab es stehende Ovationen. Der Applaus für ihn und sein Verhandlungsteam hielt minutenlang an.

Kogler hielt daraufhin eine recht lockere und doppelt so lange Rede wie geplant, um die Delegierten zu überzeugen. Die Lederjacke hatte er längst abgelegt, die Hemdsärmel wie immer typisch hochgekrempelt. Die Kogler-Show konnte beginnen. Es mache ihn stolz, dass wichtige Fragen im höchsten grünen Gremium besprochen, diskutiert und transparent entschieden werden. "Es ist gut, wenn wir diese Tradition leben. Das macht die österreichischen Grünen aus." Leicht sei es nicht gewesen - meinte Kogler mit Blick zurück auf die Regierungsverhandlungen. "Aber wir sind nicht deshalb gewählt worden, um es uns leicht zu machen. Wir sind gewählt worden, um Verantwortung zu übernehmen."

"Wir versuchen, für andere europäische Staaten voranzugehen"

Oppositionsarbeit mit einem Wahlergebnis von 6 oder 7 Prozent wäre sicher ein angenehmeres Leben gewesen, gab Kogler zu. "Denn manchmal war's so schwierig, dass ich mir gedacht habe, warum hat mir das vorher keiner gesagt." Ob das Experiment zwischen Grünen und der konservativen ÖVP wegweisend werde, wisse man nicht. "Aber man kann versuchen, für andere europäische Staaten voranzugehen." Diese Regierungskonstellation sei durchaus auch ein Wagnis und ein Risiko. "Das ist Pionierarbeit, die wir hier leisten würden", sprach Kogler. Der designierte Vizekanzler argumentierte vielfach mit dem Begriff der Verantwortung, um Österreich vor Schlimmerem zu bewahren. Denn was die FPÖ betreffe, so habe diese Partei ja geradezu eine genetische Stimmung, auf die schiefe Bahn zu geraten. "Es macht einen Unterschied, ob Türkis mit Grün regiert oder mit Blau. Es macht einen Unterschied, ob Grün oder Blau in den österreichischen und europäischen Institutionen vertreten ist."

"Sonst ist wieder fünf Jahre nix"

Kogler hatte sich nach einer halben Stunde so richtig warm geredet und verteidigte energisch die Inhalte des Regierungsabkommens. Das Nein zum Mercosur-Handelsabkommen stehe genauso drinnen. Wer sinnerfassend lesen könne, der sehe, dass es 2022 eine ökologische Steuerreform oder einen Einstieg in die CO2-Bepreisung geben werde. "Eines von beiden kommt. Das Klimaschutzpaket kann sich sehen lassen." Wann, wenn nicht jetzt, und wo, wenn nicht hier, solle man das auf die Reise bringen. "Sonst ist wieder fünf Jahre nix", resümierte Kogler. Ja, es schaue blöd aus, dass das Frauenministerium nicht bei den Grünen sei. Aber man habe im Budget an vielen Stellen Vorsorge getroffen, etwa für die Frauenhäuser. "Wir sind ja nicht deppat", meinte Kogler mit hochgekrempelten Ärmeln. Das meiste Murren am ausverhandelten Regierungsprogramm gab es vor dem Bundeskongress für die Kapitel Integration und Migration, deshalb brachte der Parteichef auch das zur Sprache. "Auch da hat sich was verändert. Bei der Fluchtursachenbekämpfung wird Österreich wesentlich mehr Geld ausgeben und insbesondere bei der Hilfe vor Ort. Die bilaterale humanitäre Hilfe wird vervielfacht, nicht nur irgendwie erhöht." Und: Hinzu komme, dass es das größte Transparenz- und Antikorruptionspaket geben werde, das Österreich je gekannt habe. "Das Amtsgeheimnis, dieser uralte Zopf, wird abgeschnitten." Die Zeit sei gekommen, meint Kogler in seinen Schlussworten. "Es ist diese Zeit reif für die österreichischen Grünen. Und die österreichischen Grünen sind reif für diese Zeit. Bis hierher. Danke."

Lob, aber auch kritische Meldungen

Bei der anschließenden Generaldebatte gab es rund 40 Wortspenden. Darunter einiges an Lob, aber auch etliche sehr kritische Meldungen. Die grüne Jugend stellte sich als Erste gegen das ausverhandelte Programm. Es sei nicht gut genug, hieß es. "Das können wir nicht mittragen." Auch das "10. Bundesland" der Grünen lehnte es ab, in diese Regierung einzutreten. Kritisch äußerte sich auch der junge Innsbrucker Gemeinderat Dejan Lukovic. Er könne dem Regierungsabkommen nicht zustimmen, weil die Grünen in vielen Bereichen zu viel geopfert hätten und nicht mehr glaubwürdig seien. Ein Vertreter der Grünen Burgenland meinte hingegen mit Verweis auf Star Trek und Raumschiff Enterprise: "Manchmal muss man auch mit den Klingonen zusammenarbeiten."

Um 17.06 Uhr kam dann der Moment, auf den alle gewartet haben. Allerdings gab es keine geheime, sondern eine offene Abstimmung mit Delegiertenkarten zur Annahme des Regierungsabkommens mit der ÖVP. Die Auszählung gestaltete sich daher schwierig. Doch es war allen sofort klar, dass sich eine große Mehrheit dafür ausgesprochen hatte. Letztlich waren es 93 Prozent, 246 Pro- und 15 Contra-Stimmen sowie drei Enthaltungen.

Abgestimmt wurde um 17.30 Uhr auch über die Annahme der grünen Regierungsmitglieder - also Werner Kogler als Vizekanzler, Leonore Gewessler (Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität), Alma Zadic (Justizministerin), Rudi Anschober (Sozialminister) und Ulrike Lunacek (Staatssekretärin für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst). Auch hier gab es eine offene Abstimmung und eine große Mehrheit, nämlich 99,25 Prozent (263 Delegierte dafür, eine Stimme dagegen sowie eine Enthaltung).

Um 13 Uhr war der außerordentliche Bundeskongress der Grünen am Samstag im Kongresshaus Salzburg eröffnet worden. Schon zuvor hatte es von 10 bis 12 Uhr Informationen der Verhandler für die über 270 Delegierten gegeben. Bereits Freitagabend hatte der erweiterte Bundesvorstand einstimmig die Empfehlung ausgesprochen, den Regierungseintritt und das Regierungsabkommen mit der ÖVP anzunehmen. Doch die Letztentscheidung obliegt - so will es das grüne Parteistatut - der Basis. Mit Spannung wurde daher das Abstimmungsergebnis des Bundeskongress erwartet. Vertreter der Salzburger Grünen erwarteten im Vorfeld eine Zustimmung von 75 bis 85, vielleicht 90 Prozent.