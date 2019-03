Ab jetzt geht's um die Pﬂege

In einem Punkt herrscht politischer Konsens: Die Pflegefinanzierung bleibt in staatlicher Hand.

Der breite Dialog darüber, wie das Pflegesystem zukunftstauglich gemacht werden kann, ist eröffnet. Das vielleicht Erstaunlichste an der großen Auftaktveranstaltung, zu der Sozial- und Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) am Donnerstag geladen hatte, war die Harmonie. Ob nun SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner oder Martin Gleitsmann von der Wirtschaftskammer, ob Gemeindebundchef Alfred Riedl oder Daniela Holzinger von der Liste Jetzt, ob Vorarlbergs grüne Landesrätin Katharina Wiesflecker oder ÖVP-Klubchef August Wöginger - beim Pflegethema gibt es offenbar über alle ideologischen und geografischen Grenzen hinweg viel Verbindendes.

Und in einem Punkt waren sich überhaupt alle einig: Die Finanzierung der Pflege müsse in staatlicher Hand bleiben. Ob das Geld rein aus Steuern oder auch aus Sozialversicherungsmitteln kommen soll, blieb offen. Die Teilnehmerinnen von SPÖ, Liste Jetzt und Arbeiterkammer pochten auf eine reine Steuerfinanzierung - und höhere Vermögenssteuern, um mehr Geld für die Pflege zu lukrieren. Die Vertreterin der Grünen ließ dafür Sympathie erkennen. Gegen eine gesetzliche Pflegeversicherung (analog der Kranken- und Pensionsversicherung) ist auch die Wirtschaftskammer, weil das die Lohnnebenkosten steigen ließe. Die Vertreterinnen und Vertreter von ÖVP und FPÖ ließen keine Präferenz erkennen, betonten aber, weder Steuern noch die Lohnnebenkosten erhöhen zu wollen. Und baten darum, erst einmal die Ergebnisse der Studie über die Finanzierungsmöglichkeiten abzuwarten, die Hartinger-Klein in Auftrag gegeben hat.

Im Befund, was jedenfalls geschehen müsse, um das Pflegesystem nachhaltig abzusichern, waren sich alle - mit feinen Abstufungen - einig. Damit es angesichts der demografischen Entwicklung zu keinem Pflegenotstand kommt, müsse an vielen Rädern gedreht werden. Insbesondere müsse der Pflegeberuf attraktiver gemacht werden. Die Vorschläge und Wünsche reichten von einer Pflegelehre über generell mehr Ausbildungs- und Studienplätze sowie neue Angebote für Quer- und Wiedereinsteigerinnen bis hin dazu, den Pflegekräften mehr Verantwortung zu geben und sie besser zu bezahlen.

Die Vorschläge, wie den Hunderttausenden pflegenden Angehörigen geholfen werden kann, reichten von Pflegeservicestellen als Anlaufstellen über eine Erhöhung des Pflegegeldes in allen Stufen (um mehr mobile Pflege kaufen zu können), einen Rechtsanspruch auf Pflegekarenz und die Anrechnung von Pflegezeiten für die Pension bis hin zu mehr Tagesbetreuungs- und Alltagsbegleitungsangeboten, um die Angehörigen zu entlasten.

Völlig einig war man sich darin, dass viel mehr Prävention notwendig und möglich ist, um lang gesund zu bleiben. Österreich hinkt anderen Ländern bei den in Gesundheit verbrachten Lebensjahren deutlich hinterher.

Die Länder regten an, Gesundheit und Langzeitpflege als Einheit zu sehen. Beides gehöre zusammen, dann gebe es auch nicht mehr die großen Probleme an den Schnittstellen.

Die niederösterreichische Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) berichtete, in ihrem Bundesland kämen deshalb nun Kliniken und Pflegeheime unter ein Dach.

Eindringlich baten die Landespolitikerinnen die Bundespolitiker, von Schnellschüssen abzusehen und gemeinsam Lösungen zu suchen, zumal man immer noch mit den Folgewirkungen der im Wahlkampf 2017 verfügten Abschaffung des Regresses im Pflegeheim kämpfe. Wiesflecker berichtete, dass Vorarlberg eben die Förderung für die 24-Stunden-Betreuung verdoppelt habe, um den Druck von den Heimen zu nehmen.

Plan der Bundesregierung ist es, auf den nun gestarteten Pflegedialog ein Gesamtkonzept folgen zu lassen. Und zwar heuer noch.