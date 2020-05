Ab Mittwoch wieder alle Schulstufen zurück

Ab Mittwoch (3. Juni) kehren auch rund 300.000 Schüler an den Polytechnischen Schulen, Berufsschulen, AHS-Oberstufen und berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS) in ihre Klassen zurück. Damit sind wieder alle Schulstufen nach den coronabedingten Schließungen an den Schulen versammelt - abgesehen von den Abschlussklassen, die ihre Prüfungen mittlerweile hinter sich haben.

SN/APA/HARALD SCHNEIDER Abstand muss weiter gehalten werden, Maske ist nicht mehr nötig