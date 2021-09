Ab Samstag Ausreisetests aus Bezirk Braunau

Wenige Tage vor der Landtagswahl in Oberösterreich kommen regionale Maßnahmen.

Im oberösterreichischen Bezirk Braunau am Inn zieht man die Notbremse. Laut einer Mitteilung des oberösterreichischen Landeskrisenstabes wird ab Samstag die Ausreise aus dem Bezirk nur noch mit einem negativen Coronatest möglich sein.

"Im Bezirk Braunau tritt mit Samstag, 18. September, der Hochinzidenzerlass des Bundes in Kraft. Dieser sieht eine Ausreise-Testpflicht aus Hochinzidenzgebieten vor, die im Bezirk Braunau nun schlagend wird", heißt es in der Mitteilung. Und weiter: "In enger Abstimmung mit der Bezirksverwaltungsbehörde vor Ort, der Landespolizeidirektion und ...