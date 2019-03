Die drei Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka (ÖVP), Doris Bures (SPÖ) und Annelies Kitzmüller (FPÖ) richten angesichts der "Eskalation" in den dieswöchtigen Plenarsitzungen einen ernsten Appell an die fünf Klubobleute. Sie mögen "dringend" ihre Abgeordneten an ihre politische Verantwortung erinnern. Denn mit solcher "Eskalation" gehe die Zerstörung der politischen Kultur einher.

SN/APA (Schlager)/ROLAND SCHLAGER Sobotka richtete einen ernsten Appell an die Abgeordneten