Abgewiesener SPÖ-Funktionär gibt nicht auf: Schiedsgericht soll tagen

Berthold Felber, einfaches SPÖ-Mitglied aus dem Burgenland, wollte sich für den Parteivorsitz bewerben. Seine Bewerbung wurde aber nicht berücksichtigt, obwohl er, wie er beteuert, alle Unterlagen samt Unterstützungserklärungen zeitgerecht vorgelegt hat.

Am Dienstag trudelte in der SPÖ-Zentrale ein E-Mail samt Anwaltsschreiben ein, der eingeschriebene Brief folgt auf dem Fuß. Der Absender ist Berthold Felber, jenes langjährige SPÖ-Mitglied, das wie Dutzende weitere Bewerber für den Parteivorsitz nicht bei der anstehenden Mitgliederbefragung zugelassen wurde. Felber will das nicht hinnehmen, wie die SN berichteten. Er will nun gerichtlich einfordern, dass er sich ebenso wie SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Traiskirchens Bürgermeister Andreas Babler dem Votum der SPÖ-Basis stellen darf.

...