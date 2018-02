Abkürzung zum Rauchergesetz

FPÖ will das Gesetz nun ohne Begutachtung beschließen. Prominente ÖVPler wie Ex-Ministerin Rauch-Kallat und Landeshauptmannvize Stöckl werden das Volksbegehren unterschreiben.

Der große Erfolg des Anti-Raucher-Volksbegehrens erhöht den Druck auf die Regierung, das Rauchverbot in der Gastronomie wie ursprünglich geplant am 1. Mai umzusetzen. Montagnachmittag hatten bereits 140.000 Menschen vor dem Start des eigentlichen Volksbegehrens ihre Unterstützungserklärungen abgegeben.

"Die Regierung wäre gut beraten, die direkte Demokratie ernst zu nehmen und das zu tun, was die Menschen wollen", sagt der Salzburger Landeshauptmannstellvertreter und Gesundheitsreferent Christian Stöckl (ÖVP) im SN-Gespräch. Beide Parteien hätten im Wahlkampf und während der Regierungsverhandlungen betont, wie wichtig ihnen die direkte Demokratie sei. "Jetzt können die beiden Partei zeigen, dass sie das ernst gemeint haben", appelliert der Gesundheitsreferent.

Schon zuvor hatte sich Stöckl für die Umsetzung des Rauchverbots stark gemacht, und zwar nicht aus demokratiepolitischen, sondern aus gesundheitlichen Gründen. Seine Aktion "Freiwillig rauchfrei" habe großen Anklang in der Gastronomie gefunden, sagt der ÖVP-Politiker. Er selbst werde das Volksbegehren unterschreiben.

Auch die ehemalige Gesundheitsministerin Maria Rauch-Kallat hält das Volksbegehren für "sehr legitim und sehr vernünftig". Die Argumentation der FPÖ-Gesundheitssprecherin Dagmar Belakowitsch, dass das Volksbegehren "parteipolitisch motiviert" sei, sei "sehr weit hergeholt", sagt die ehemalige ÖVP-Ministerin. Auch sie werde das Volksbegehren unterschreiben.

Belakowitsch hatte den Ärzten Parteipolitik vorgeworfen und zudem erklärt, sie halte das Volksbegehren für "unseriös", weil es sich auf einen Gesetzestext beziehe, der noch gar nicht bekannt sei.

Aus dem ÖVP-Klub verlautete, dass sich die ÖVP-Abgeordneten an den Regierungsbeschluss halten würden, sprich: Das Rauchverbot gekippt wird.

Wie das bis zum 1. Mai gehen soll? Die FPÖ kündigte am Montag an, dass auf Grundlage des Regierungsprogramms nun doch ein Initiativantrag eingebracht werde, damit das umstrittene Gesetz rechtzeitig am 1. Mai in Kraft treten könne. Die Regierung umgeht dadurch ein aufwändiges Begutachtungsverfahren, das nach einer Regierungsvorlage vorgesehen ist. Beim Gesetz, das "die partielle Raucherlaubnis in Gastronomiebetrieben" festschreiben solle, werde insbesondere auf den Nichtraucherschutz von Kindern und Jugendlichen Wert gelegt, betonte die FPÖ am Montag erneut.

Ein Gesetzesbeschluss ohne Begutachtung wäre bei diesem gesundheitspolitisch so wichtigen Thema höchst bedenklich, kritisierte dagegen SPÖ-Gesundheitssprecherin Pamela Rendi-Wagner: "Offenbar fürchtet sich Schwarz-Blau vor den Stellungnahmen der Bevölkerung und der Experten."

Auch am Montag behinderten Probleme mit den Servern des Innenressorts die Abgabe von Unterstützungserklärungen für das Volksbegehren. Im Innenministerium wurde beteuert, das System funktioniere langsam, aber es funktioniere.



(SN)