Abschiebungen nach Afghanistan sind nicht zulässig

Anwalt über VfGH-Klarstellung erleichtert. Ob vorbestraft oder nicht: Ein Mensch sei wie ein Mensch zu behandeln.

Seit Mittwochnachmittag hat es die Politik per höchstrichterlichem Beschluss schwarz auf weiß: Angesicht der aktuellen Lage in Afghanistan sei eine Abschiebung in dieses Land derzeit nicht möglich. Der Zweck der Schubhaft - eine "zeitnahe" Abschiebung nach Afghanistan - sei folglich nicht zu realisieren, weshalb ein Afghane aus der Schubhaft zu entlassen sei. Die VfGH-Entscheidung könnte richtungsweisend sein.

Zum konkreten Fall: Ein Afghane, der bereits zwei Asylverfahren durchlaufen hat - beide endeten negativ -, wurde im April in Schubhaft ...