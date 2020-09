Änderungen bei Quarantäne an Volksschulen empfohlen

An Kindergärten, Volksschulen sowie den ersten Klassen AHS-Unterstufe und Mittelschule könnte es demnächst zu Änderungen bei Quarantänevorgaben kommen. Laut einer Empfehlung des Gesundheitsministeriums aus der Vorwoche können Kinder bis zu zehn Jahren bei einem bestätigten Covid-19-Fall bei einem Mitschüler in der Klasse bzw. in der Gruppe auch nur als "Kategorie II-Kontakt" eingestuft werden. Sie müssten dann nicht mehr automatisch in Quarantäne.

SN/Stefanie Schenker Volksschülerinnen in Salzburg - Symbolbild.