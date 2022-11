Ärztekammer beklagt Ausfälle beim E-Card-System

Die Ärztekammer hat am Dienstag Systemausfälle beim E-Card-System beklagt. Nach einem ORF-Bericht vom Montag, wonach es in Niederösterreich zu Ausfällen gekommen sei, erklärte die Ärztekammer nun, die Probleme würden nicht nur Niederösterreich, sondern etwa auch die Steiermark und Salzburg betreffen. Seitens des Dachverbands der Sozialversicherungsträger hieß es zur APA, im November sei es an insgesamt vier Tagen "mitunter zu etwas längeren Response-Zeiten" gekommen.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Systemausfälle beim E-Card-System