Ärztekammer-Chef Steinhart nach Vorstand weiter im Sattel

Inmitten der Turbulenzen in der Wiener Ärztekammer hat die Standesvertretung am Dienstagabend eine Vorstandssitzung abgehalten. Konsequenzen in Form von Anträgen oder Beschlüssen gegen den intern schwer unter Beschuss geratenen Präsidenten Johannes Steinhart oder auch seine Kritiker gab es dabei nicht, wurde auf APA-Anfrage versichert. Steinhart ließ über einen Sprecher wissen, die Sitzung sei "arbeitsreich und ruhig" verlaufen.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Laut Steinhart alles ruhig in der Kammer