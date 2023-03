Ärztekammer-Kurienchef Huber entging Absetzung knapp

In der Wiener Ärztekammer fliegen die Messer tief. Grund ist die Causa um mutmaßlichen Missstände in der Equip4Ordi GmbH, einer Tochtergesellschaft der Niedergelassenen-Kurie der Standesvertretung. Der Obmann der Kurie, Erik Randall Huber, ist in der Nacht auf Donnerstag nur knapp seiner Absetzung entgangen. Huber hatte die Causa an die Öffentlichkeit und Präsident Johannes Steinhart damit in Verbindung gebracht. Nun gibt es schwere Vorwürfe gegen ihn selbst.

BILD: SN/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS ST Steinhart geht gegen seinen Nachfolger vor