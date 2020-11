Ärztekammer warnt: "Antigentests geben falsche Sicherheit"

Die Vertreter der heimischen Ärzteschaft mahnen zur Vorsicht bei Corona-Schnelltests. Ein Massentest könne nur unter bestimmten Bedingungen wirklich funktionieren.

Die Antigentests, mittels derer innerhalb weniger Minuten ein Coronanachweis erfolgen kann, sind in aller Munde. Nicht zuletzt deshalb, weil die Bundesregierung plant, die heimische Bevölkerung nach slowakischem Vorbild im Dezember zu einem Großteil durchtesten zu lassen. Auch in Firmen und in Apotheken werden die Antigentests derzeit angeboten. Doch die Ärztekammer sieht die Tests skeptisch und mahnt zur Vorsicht. "Sie sind schnell, aber sie sind von sehr unterschiedlicher Qualität. Bitte wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit", sagt Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres ...