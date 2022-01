AfD und FPÖ wollen enger zusammenarbeiten

Die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag und die FPÖ wollen künftig enger zusammenarbeiten. Die AfD könne von den Erfahrungen der FPÖ, die eine "deutlich ältere" Partei sei, viel lernen, sagte Fraktionschefin Alice Weidel am Samstag nach einer Klausur des AfD-Fraktionsvorstands, an der auch eine FPÖ-Delegation teilnahm. FPÖ-Klub-Vize Peter Wurm, sagte, man wolle "in Deutschland unterstützend mithelfen", um den in Österreich erfolgreichen Kurs "auch hier zu führen".

SN/APA/dpa/Christoph Schmidt Alice Weidel erwartet sich Know how aus Österreich