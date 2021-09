Afghanische Botschafterin gegen Anerkennung der Taliban

Die afghanische Botschafterin in Wien, Manizha Bakhtari, ruft die Regierungen weltweit auf, ein Taliban-Regime in Afghanistan nicht anzuerkennen. "Das sind Terroristen. Wie können sie als Terroristen eine legitime Regierung bilden?", betonte Bakhtari in einem Interview mit der "Kronen Zeitung" (Dienstag). Die Botschafterin sprach sich auch dagegen aus, in Österreich straffällig gewordene Asylwerber nach Afghanistan abzuschieben: "Man würde auf alle Fälle ihr Leben riskieren."

Afghanische Botschafterin stellt sich gegen Taliban