Afghanistan: Wie viele Familien hoffen auf Nachzug?

Beim Roten Kreuz schätzt man, dass rund 1000 Angehörige von in Österreich schutzberechtigten Afghanen eine realistische Chance hätten.

Die Grünen und einige NGOs drängen angesichts der Lage in Afghanistan darauf, die Angehörigen von in Österreich Asyl- oder Schutzberechtigten rasch nachzuholen. Bereits laufende Verfahren zur Familienzusammenführung sollten zügig abgeschlossen werden. Stellt sich die Frage: Wie viele Verfahren laufen? Und um wie viele Angehörige geht es? Weder im Innen- noch im Außenministerium scheint man einen aktuellen Stand zu haben. Den besten Überblick hat noch das Rote Kreuz, das in Österreich in vielen Fällen Asyl- und Schutzberechtigte berät, die ihre Familien ...