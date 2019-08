Agenda Austria für Finanzierung von Schulen über Sozialindex

In Wien hat die Hälfte der Schülerinnen und Schüler eine andere Umgangssprache als Deutsch, auch in anderen Städten ist der Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund hoch. Die wirtschaftsliberale Denkfabrik Agenda Austria plädiert daher für eine Neuverteilung des Bildungsbudgets nach einem Sozialindex. "Brennpunktschulen" sollen so mehr Geld erhalten.

SN/APA/HANS PUNZ "Brennpunktschulen" sollen mehr Geld erhalten