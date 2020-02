AK-Anderl drängt auf 35-Stunden-Woche und Millionärssteuer

Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl hat am Sonntag in der ORF-"Pressestunde" auf die 35-Stunden-Woche und einen stärkeren Beitrag Vermögender zum Sozialsystem - etwa über eine Millionärssteuer zur Finanzierung der Pflege - gedrängt. Eine guten Teil der Pflegefinanzierung könnte man über einen Verzicht auf die geplante KÖSt-Senkung aufbringen, regte sie an.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Anderl fordert einen stärkeren Beitrag Vermögender zum Sozialsystem