AK fordert verbesserten Berufseinstieg für Junglehrer

So manche Junglehrerinnen und Junglehrer fühlen sich in der Berufseinstiegsphase überfordert und würden sich mehr Unterstützung wünschen, zeigt eine von der Arbeiterkammer (AK) in Auftrag gegebene Studie. Um den Einstieg zu erleichtern und einen schnelles Ausscheiden aus dem Beruf zu verhindern, bräuchte es vor allem mehr Praxisanteile in der Ausbildung und eine bessere Begleitung beim Berufseinstieg, so AK Bereichsleiterin Bildung Ilkim Erdost am Mittwoch vor Journalisten.

BILD: SN/APA/DPA/JULIAN STRATENSCHULTE Der Einstieg in den Lehrerberuf ist nicht immer gut begleitet