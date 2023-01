Aktionen und Schließtag am Tag der Elementarbildung

Am kommenden Dienstag (24. Jänner) soll in Österreich beim sechsten "Tag der Elementarbildung" wieder auf die Rolle der Kindergärten als erste Bildungseinrichtung aufmerksam gemacht werden. In Wien wird in den städtischen Kindergärten und Horten ein zusätzlicher "pädagogischer Tag" abgehalten, auch ein Teil der Wiener Privatkindergärten bleibt am Dienstag zu. In anderen Bundesländern setzt man laut dem Netzwerk Elementare Bildung (NEBÖ) auf Veranstaltungen und Aktionen.

