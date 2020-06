Akustik und schlechtes Bauchgefühl Themen im Grasser-Prozess

Am 142. Tag im Grasser-Prozess hat sich am Vormittag Richterin Marion Hohenecker der schlechten Akustik im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts gewidmet. Am Nachmittag berichtete wiederum ein Zeuge über sein schlechtes Bauchgefühl beim Verkauf der Bundeswohnungen (Buwog u.a.) an ein Konsortium rund um die Immofinanz.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER 142. Tag im Grasser-Prozess