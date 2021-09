Alle Bundesheer-Kasernen werden bis 2025 autark

Das Bundesheer will in den nächsten vier Jahren alle seine Kasernen autark machen. Dafür nimmt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) 90 Mio. Euro in die Hand, wie sie im Sommerinterview mit der APA sagte. Was andere budgetäre Wünsche betrifft, wollte Tanner keine Forderungen über die Medien ausrichten, sie deutet aber an, dass sie sich eine Anerkennung der "unglaublichen Leistungen" des Bundesheeres während der Coronakrise erwarte.

SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ Verteidigungsministerin Klaudia Tanner lobt das Heer