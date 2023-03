Alle Spitzenkandidaten haben ihre Stimme abgegeben

Für Kaiser, der seit nunmehr zehn Jahren Landeshauptmann ist, geht es um die dritte Amtszeit. Er dürfte laut Umfragen zumindest geringe Verluste einfahren. Bei der letzten Landtagswahl 2018 hatte die SPÖ mit 47,9 Prozent Stimmenanteil fast die absolute Mehrheit im Landtag erreicht. Platz eins zu verteidigen dürfte der SPÖ allen Umfragen zufolge gelingen. Allzu große Umbrüche und Wählerverschiebungen sind heuer nicht zu erwarten.

Den Umfragen nach dürfte die SPÖ nach ihrem sehr starken Ergebnis von 2018 zwar verlieren, das Wahlziel von Landeshauptmann Kaiser - "ein Vierer vorne" - sollte aber erreicht werden. Kaiser wählte in der Universität Klagenfurt.

Auf Platz zwei mit knapp 23 Prozent und neun Mandaten war 2018 die FPÖ gelandet. Sie könnte laut Umfragen etwas dazugewinnen. Spitzenkandidat Erwin Angerer hatte im Wahlkampf stark auf Bundesparteichef Herbert Kickl gesetzt. Er erwarte, "dass das Ergebnis ebenso wird, wie der Himmel über Kärnten heute, nämlich blau", meinte Angerer bei seiner Stimmabgabe in Mühldorf (Bezirk Spittal an der Drau), wo er auch Bürgermeister ist. 27 Prozent will die FPÖ erreichen und damit auch das Ergebnis der niederösterreichischen FPÖ toppen.

Deutliche Zuwächse dürfte es für das Team Kärnten geben. 2013 war man noch als Team Stronach angetreten, verlor zwar die Hälfte der Stimmen, verblieb aber mit 5,7 Prozent im Landtag. Als Bürgermeister von Spittal an der Drau gab Team-Kärnten-Spitzenkandidat Gerhard Köfer seine Stimme in der Bezirkshauptstadt ab. "Wie es letztlich ausgeht, wissen wir ab 16 Uhr", beantwortete er die Frage nach einer Prognose des Wahlausganges. Zehn Prozent sei das Ziel und "wäre ein Traum".

Vom Team Kärnten überholt werden könnte die ÖVP, die bei der letzten Wahl mit 15,5 Prozent auf Platz drei landete. Spitzenkandidat Michael Gruber wählte in Kappl am Krappfeld. Er ist derzeit Juniorpartner der SPÖ in der Landesregierung und hofft, die Koalition fortsetzen zu können. In jüngsten Umfragen liegt die ÖVP bei elf Prozent, was einen leichten, aber politisch gewichtigen Verlust bedeuten würde.

Die Grünen hoffen auf den Wiedereinzug in den Landtag, aus dem sie 2018 geflogen waren. Spitzenkandidatin Olga Voglauer wählte in ihrer Heimatgemeinde, dem zweisprachigen Ludmannsdorf, wo sie einen Biohof betreibt. Letztlich gehe es auch darum, dass der Klimaschutz wieder vertreten ist, begründete sie die Notwendigkeit eines Wahlerfolges. Trotz zuletzt recht offen ausgefallener Umfragen zeigte sie sich gelassen: "Wir Grünen sind es gewohnt, dass es knapp wird." Endlich im Landtag vertreten sein wollen auch die NEOS im Süden. NEOS-Spitzenkandidat Janos Juvan sagte bei seiner Stimmabgabe in Klagenfurt: "Wir werden das schaffen. Ich bin zuversichtlich."

Auch die Bundespolitik erwartet das Ergebnis der zweiten von heuer drei Landtagswahlen mit Spannung. Relevant sein könnte es vor allem in Hinblick auf die SPÖ-interne Personaldiskussion. Gewissheit dürfte es nach 16.00 Uhr geben. Etwas später werden die Spitzen der Parteien im Regierungsgebäude in Klagenfurt erwartet, um erste Statements abzugeben.