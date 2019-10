Alle Zeichen in Vorarlberg stehen auf Schwarz-Grün

Was im Bund noch in Schwebe ist, könnte in Vorarlberg sehr bald wieder Realität sein, nämlich eine Zusammenarbeit von ÖVP und Grünen. Landeshauptmann Markus Wallner kündigte Montagabend an, in konkrete Verhandlungen mit dem bisherigen Koalitionspartner treten zu wollen. Der reagierte wohlwollend. Landessprecher Johannes Rauch sieht die Chancen für eine Einigung als "gut" an.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Dienstagvormittag starten Gespräche der ÖVP mit den NEOS und der SPÖ