Alma Zadic: Das sind die Herausforderungen für die grüne Justizministerin

Alma Zadic wird, wenn der Grüne Bundeskongress grünes Licht gibt, am Dienstag zur 22. Justizministerin seit 1945 angelobt. Die 35-Jährige wäre nicht nur die erste Grüne in diesem Amt, sondern auch die erste Ministerin mit Migrationshintergrund. Fehlen wird es im Ressort in erster Linie an Budget.

SN/APA/BARBARA GINDL Alma Zadic (35) wird die erste grüne Justizministerin.