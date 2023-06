Als Andi Babler sich das letzte Mal "cool" fühlte

Schön, wenn sich angehende SPÖ-Vorsitzende noch so richtig freuen können: "Wow. Welche Ehre. Die Salzburger Nachrichten haben heute mit einem großen Interview mit mir ,aufgemacht'", postete ein sichtlich beeindruckter Andreas Babler - nicht jetzt, sondern vor knapp sechs Monaten am 30. Dezember des Vorjahres. Eingeleitet hatte er sein Facebook-Posting mit "Andreas Babler fühlt sich cool" samt Sonnenbrillen-Smiley. Der Titel des Interviews lautete damals prophetischerweise nicht "Auszählen ist gar nicht so schwer", sondern "Politik ist gar nicht so schwer". Und wir ...