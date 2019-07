Von der Öffentlichkeit nahezu unbemerkt absolviert das Bundesheer seit Jahren einen Einsatz in Afghanistan. Ein früherer Kommandant der rund 20-köpfigen Truppe schildert die Ziele der Mission und ihre täglichen Gefahren.

Helmut Fiedler leitete von Juli 2017 bis Februar 2018 das Bundesheer- Kontingent in Afghanistan. Die SN sprachen mit ihm über die dortige spezielle Ausbildungsmission.

Herr Major, was ist Ihre stärkste Erinnerung an den Einsatz in Afghanistan? Fiedler: Das ...