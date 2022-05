Alte Helme, alte Westen und neue Millionen

Österreich stockt die finanzielle Hilfe für die Ukraine deutlich auf. Bei der Lieferung von Aufrüstung wird dagegen Zurückhaltung geübt.

Während Deutschland eine heftige Debatte über die Lieferung von Waffen an die Ukraine führt, tut sich Österreich in dieser Frage leichter. Als Deutschland nach Kriegsbeginn bloß 5000 Helme an die von den Russen angegriffenen Ukrainer lieferte, hagelte es Kritik. Österreich konnte sich hingegen unter Hinweis auf die Neutralität auf die Lieferung "nicht tödlicher" Ausrüstung beschränken.

Was bisher von Regierungsseite an die Ukraine geliefert wurde, ist nun einer parlamentarischen Anfragebeantwortung des Verteidigungsministeriums zu entnehmen. Demnach wurden der Ukraine 10.059 ...