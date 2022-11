Altersdiskriminierung: Zu alt für einen Kredit? Damit ist es bald vorbei

Das Ende der Altersdiskriminierung: Künftig zählen ausreichende Besicherung und die Wahrscheinlichkeit, den Kredit tilgen zu können.

Ein 67-Jähriger, dem die Hausbank einen 10.000-Euro-Kredit für Renovierungen in seinem Haus nur dann gewähren will, wenn er ihn binnen drei Jahren zurückzahlt - weil, wie die Bank erklärt, bei ihr für Menschen ab 70 überhaupt Schluss mit Krediten sei. Eine 75-Jährige, die, obwohl sie mit ihrer Immobilie ausreichend Sicherheit bieten kann, nur dann einen Kredit bekäme, wenn sie ihn bis zu ihrem 83er zurückzahlt - weil da die statistische Lebenserwartung von Frauen endet.

Mit Altersdiskriminierungen wie diesen soll es in wenigen Monaten vorbei sein. Wie Justizministerin Alma Zadić (Grüne) am Dienstag verkündete, wird das Hypothekar- und Immobiliengesetz so geändert, dass das Alter kein Ausschlussgrund bei der Kreditvergabe mehr sein kann. Ab dem Frühjahr - geplant ist ein Inkrafttreten der Novelle mit 1. April - müssen Kredite dann gewährt werden, wenn ihre Tilgung zu Lebzeiten wahrscheinlich ist und für den Fall des Todes ausreichend Sicherheiten vorhanden sind. "Die Kreditwürdigkeitsprüfung bleibt bestehen", betonte Zadić, beseitigt werde die Diskriminierung aufgrund des Alters.

Flankiert wird die Novelle von Änderungen, für die Johannes Rauch (Grüne) als Konsumentenschutzminister zuständig ist: So soll es Banken künftig nicht mehr möglich sein, einen Kreditvertrag mit dem Tod des Kreditnehmers/der Kreditnehmerin automatisch zu kündigen - die Erben sollen entscheiden können, ob sie in den Vertrag einsteigen oder nicht. Und: Die Banken sollen laut Rauch zu "angemessener Nachsicht" verpflichtet werden, was bedeutet, dass sie eine als Sicherheit dienende Immobilie nicht mehr selbst sofort verkaufen können, sondern den Erben die Gelegenheit geben müssen, die Immobilie zu verwerten.

Nicht nur Justizministerin Zadić sprach von einem "Meilenstein", davon sprach auch die Vorsitzende des Seniorenrats, Seniorenbundpräsidentin Ingrid Korosec (ÖVP). Sie gehört zu jenen, die seit vielen Jahren auf die Beseitigung aller Altersdiskriminierungen im Banken- und Versicherungswesen drängen. Glücklich sei sie, dass nun endlich ein erster Schritt gelungen sei, sagte sie. Denn die Kreditwürdigkeit sei eine Frage der finanziellen Sicherheiten, nicht des Alters. Und überhaupt: "Senioren gehen ja nicht aus Jux und Tollerei zur Bank." Wenn sie Kredite aufnehmen, dann häufig für Treppenlifte und andere altersgerechte Umbauten ihres Heims oder eine neue Heizung. Dass sie dafür künftig nicht mehr Familienangehörige anpumpen müssten, sei ein wichtiger Beitrag für mehr Selbstbestimmung im Alter. Generell wünsche sie sich von der gesamten Finanzwirtschaft mehr Akzeptanz für die Bedürfnisse der älteren Generation. Sie steuere immerhin jedes Jahr 50 Milliarden Euro zum privaten Konsum bei, sei also ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.

Reaktion aus dem Bankenwesen: Man begrüße die Neuregelung für die Kreditvergaben; bisher habe es der regulatorische Rahmen nicht zugelassen, dass selbst bei ausreichenden Sicherheiten Kredite an Seniorinnen und Senioren - "eine besonders wertgeschätzte Kundengruppe" - vergeben werden.