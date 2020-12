Am ersten Tag rund 100.000 Anmeldungen für Corona-Teststraßen

Am Freitag geht es los: In Wien starten in drei Teststraßen die freiwilligen Corona-Massentests. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP), Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Die Grünen), Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) und Bundesheer-Generalstabschef Robert Brieger informierten am Donnerstag Vormittag bei einer Pressekonferenz in der Wiener Stadthalle über den Ablauf der Testungen.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Rudolf Anschober spricht über die Corona-Teststraße in Wien.