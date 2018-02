Am liebsten ohne lästige Journalisten

Politische Parteien wollen keine unabhängigen Kontrollore ihrer Arbeit.

Dass Politiker Medien angreifen, ist nicht neu. Schon Bruno Kreisky hat gern missliebige Journalisten öffentlich ins Visier genommen. Später hat Jörg Haider vor laufender Kamera ORF-Redakteure attackiert und angekündigt, er werde, einmal an der Macht, für "Ordnung in den Redaktionsstuben sorgen".

Auch der frühere Bundeskanzler Christian Kern hielt mit Medienkritik nicht hinterm Berg. Zuerst zielte er damit auf bestimmte Boulevardmedien, als sich die Wähler von ihm abwendeten, dehnte er seine Schelte auf Journalisten generell aus.

International hat es der amerikanische Präsident Donald Trump zur Meisterschaft im Beschimpfen und Diskreditieren von Fernsehen, Rundfunk und Zeitungen gebracht. Es seien Fake News, Falschmeldungen, die böse Journalisten über ihn verbreiteten. Wenn die Faktenlage zu erdrückend ist, bringt er "alternative Fakten". Der russische Präsident Wladimir Putin hat es einfacher. Er verordnet, was zu berichten ist, weshalb er auch nichts dementieren muss. Ähnlich verhält es sich bei Viktor Orbán.

In Österreich arbeiten nicht nur die Freiheitlichen eifrig daran, kritische Medien möglichst unglaubwürdig erscheinen zu lassen. Den Vogel schoss freilich FPÖ-Parteichef Heinz-Christian Strache mit einem Anti-Armin-Wolf-Posting ab: "Es gibt einen Ort, an dem Lügen zu Nachrichten werden. Das ist der ORF. ORF wie wirr."

Strache, immerhin Vizekanzler der Republik, versuchte seine ruf- und geschäftsschädigende Attacke später als Faschingsscherz zu verharmlosen. Es scheint, als sei der FPÖ-Chef noch nicht in seiner Rolle als zweiter Mann in der Regierung angekommen.

Man muss nicht jedes Wort eines blauen Politikers auf die Goldwaage legen, vor allem dann nicht, wenn es im Bierdunst von Aschermittwochreden abgesondert wird. Für den Vizekanzler Österreichs gelten aber andere Gesetze des Anstands und Respekts als für einen Oppositionschef. Mit jeder Überschreitung der Grenzen wird auch das Amt beschädigt.

Der ORF hat es seinen Kritikern zuletzt leicht gemacht. Der Beitrag über den Tiroler FPÖ-Kandidaten, in dem suggeriert wurde, der Mann sei mit einem alten Nazi einer Meinung, war ein publizistischer Skandal und ein Beispiel für manipulativen Journalismus. Dass der Sender keine ernsthafte Entschuldigung für diese Fehlleistung über die Lippen brachte, war unanständig. Solche und andere ORF-Ausfälle gegen die Freiheitlichen gehören aufgezeigt, aufgeklärt und medienrechtlich verfolgt. Sie rechtfertigen aber nicht den Anwurf, Armin Wolf lüge, also verbreite in seinen Nachrichtensendungen gezielt die Unwahrheit.

Die FPÖ nimmt mit ihren Tiraden offenbar in Kauf, geklagt und auch verurteilt zu werden. Ziel ist es, die Glaubwürdigkeit des öffentlich-rechtlichen Senders und damit auch anderer unabhängiger Medien zu unterminieren.

Bundeskanzler Sebastian Kurz wehrt sich dagegen, dass er für jeden Fehltritt seiner blauen Regierungspartner in die Verantwortung genommen wird. Das ist aus seiner Sicht verständlich. Schön langsam vergeht kein Tag, an dem sich der Kanzler nicht für eine Aktion der FPÖ rechtfertigen soll. Aber so ist das nun einmal in einer Partnerschaft. Die inhaltlich durchaus herzeigbare Arbeit der Regierung wird durch unnötige Ausritte immer wieder in den Hintergrund gedrängt.

Politische Parteien haben schon immer am liebsten ihre eigene Wirklichkeit erzeugen wollen. Mit den klassischen Parteizeitungen ist ihnen das nicht gelungen. Die Digitalisierung erlaubt es ihnen, direkt und ungefiltert mit den Wählerinnen und Wählern zu kommunizieren, ohne lästige Journalisten als objektive Filter dazwischen. Die Parteien wollen keine unabhängigen, kritischen Beobachter, keine Kommentatoren, erst recht keine Aufdecker. Sie wollen ihre Botschaften ohne Reibungsverlust an die Frau und den Mann bringen, ohne lästige Zwischenfragen und ohne unangenehme Aufklärung. Sie wollen nicht, dass die Menschen mehr wissen, als sie ihnen erlauben. Daher attackieren sie freie Medien. Das muss man wissen.