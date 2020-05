Am Montag muss Einteilung für Schul-Schichtbetrieb stehen

Am Montag (4. Mai) beginnt nicht nur für viele Maturanten und Schüler der Abschlussklassen an Berufsschulen und berufsbildenden mittleren Schulen (BMS) wieder die Schule. An diesem Tag soll auch an Volksschulen, Neuen Mittelschulen (NMS) und AHS-Unterstufen bereits die Einteilung des Schichtbetriebs ab 18. Mai feststehen, heißt es in einem Schreiben des Bildungsministeriums.

SN/APA (Archiv)/HANS PUNZ Gestaffelte Rückkehr in die Schulen