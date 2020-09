Ampel demnächst auf Orange?

Nicht nur die Zahl der Infizierten, auch die Zahl der Corona-Spitalspatienten steigt. Das Kanzleramt will strengere Corona-Regeln, der Gesundheitsminister bremst.

Die steigenden Corona-Infektionszahlen stellen die heimische Politik vor ungelöste Probleme. Vor allem an der Schaltung der Corona-Ampel scheiden sich die Geister. Das Bundeskanzleramt drängte am Montag vor der Sitzung der Ampel-Kommission darauf, dass die Ampel in Wien und Innsbruck aufgrund der dort besonders gravierenden Situation auf Orange geschaltet werden solle. Dies würde eine schärfere Maskenpflicht in der Gastronomie, weitere Einschränkungen für Veranstaltungen und das Verbot von Sportarten mit Körperkontakt bedeuten. Bisher waren Vorstöße von Kanzleramt und Innenministerium, die Ampel auf ...