Ampel-Kommission: Österreich bundesweit und acht Bundesländer auf Rot

Bei der Sitzung der Ampel-Kommission am Donnerstag ist beschlossen worden, dass Österreich im Gesamten auf Rot geschaltet wird. Mit Ausnahme von Kärnten, das ab morgen, Freitag, auf Orange gestellt wird, gehen auch sämtliche Bundesländer auf Rot.

Springt die österreichische Corona-Ampel in einem Bezirk oder in einer Region auf Rot, bedeutet das aus epidemiologischer Sicht: Sehr hohe Erkrankungswahrscheinlichkeit; sehr hohe Zahl an Neuinfektionen ungeklärter Quelle; unkontrollierte Ausbreitung von Clustern; Auftreten von lokalen Clustern mit weitreichender regionaler Verbreitung; sehr hohe Auslastung von Intensivbetten; Testkapazitäten am Limit; sehr hohe Anzahl positiver Tests. Diese Beschreibung findet sich auf der Corona-Ampel-Homepage (corona-ampel.gv.at), die Donnerstagabend einen sehr hohen Aktualisierungsbedarf hatte.

Denn die Ampelkommission trat am Donnerstagnachmittag zu ihrer wöchentlichen Sitzung zusammen, um über die Ampelschaltungsvorschläge der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (kurz AGES) sowie der Gesundheit Österreich GmbH (kurz GÖG) zu entscheiden. Jene schlugen angesichts der Tag für Tag rasant steigenden Zahl an Neuinfektionen - von Mittwoch auf Donnerstag waren es bereits fast 4500 - vor, fast ganz Österreich auf Rot zu schalten.

Die Kommission ging über diesen Vorschlag, der noch 17 der insgesamt 93 Bezirke bzw. Regionen in einer anderen Farbe als rot einstufte, sogar hinaus: Die Bundesländer Salzburg, Oberösterreich, Tirol und Wien springen komplett auf Rot. Die Steiermark ist mit Ausnahme des Bezirks Murau (gelb) zur Gänze rot, detto das Burgenland mit Ausnahme des Bezirks Güssing (orange). Auch ansonsten bestimmt die Alarmfarbe rot das Bild. Die Farbe grün (= geringes Risiko) kommt überhaupt nicht mehr vor, gelb und orange ist auf der Österreichkarte nur noch sehr selten zu finden.

Rot ganz Niederösterreich mit Ausnahme der - allesamt orangen - Bezirke Hollabrunn, Horn und Scheibbs. Und von den fünf Vorarlberger Regionen sind nun zwei rot, eine orange (Bregenzerwald/Kleinwalsertal) und zwei gelb (Großes Walsertal, Klostertal/Arlberg).

Eine deutliche Farbverschiebung Richtung orange und rot auch in Kärnten: Gelb nur noch der Bezirk Spittal an der Drau, orange die Bezirke Villach, Villach-Land, Klagenfurt-Land und Feldkirchen, alle restlichen Bezirke rot. Nichts desto trotz ist das Kärnten das einzige Land, das in seiner Gesamtheit nur auf orange steht.

In den vergangenen Tagen waren aus immer mehr Bundesländern Alarmrufe gekommen: Man schaffe die Rückverfolgung der Fälle (Contact Tracing) nicht mehr; der Zustrom von Covid-Patienten in die Spitäler sei zu groß; gehe das so weiter, werde man binnen kürzester Zeit an die Grenzen kommen. Die Aufklärung der Infektionsketten wird in der Tat immer schwieriger. Das zeigt sich auch an der Aufklärungsquote, die sukzessive sinkt. Vor gar nicht langer Zeit lag sie bei zwei Drittel, bis vergangene Woche sank sie auf gerade einmal die Hälfte, unterdessen liegt sie dem Vernehmen nach bei deutlich unter 50 Prozent.

Zugleich verändert sich die Altersstruktur der Covid-Erkrankten bedenklich. Unterdessen sind die Betagten (85+) bereits wieder unter die drei am meisten betroffenen Altergruppen vorgerückt; das war zuletzt im Frühjahr so. Laut AGES-Dashbord lagen sie am Donnerstag auf Platz drei, nur noch ganz knapp hinter den 25- bis 34-Jährigen. Weiter auf Platz eins die 15- die 24-Jährigen (bezogen auf die Fälle pro 100.000 Einwohner).

Die älteste Bevölkerungsgruppe zählt in der Coronapandemie zu den Hochgefährdeten. Erwischt es sie, sind die Krankheitsverläufe häufig sehr schwer. Dafür müssen die Intensivstationen gewappnet sein. Noch kann Platz geschaffen werden, bleibt es beim exponenziellen Wachstum, sind die Kapazitäten aber bald erschöpft. Zumal die Erfahrung zeigt, dass Covid-Intensivpatienten etwa doppelt so lange intensivmedizinische Betreuung brauchen wie "normale" Akutfälle. Das heißt: Die Betten werden langsamer frei für neue Intensivpatienten. Auf der anderen Seite wurden in den vergangenen Tagen darauf hingewiesen, dass dank des massiven Einsatzes neuer Behandlungsformen eine Überstellung in Intensivstationen viel häufiger als im Frühjahr vermieden werden kann. Freilich gilt auch das nur bis zu einem bestimmten Punkt.



Die Einschätzung der Corona-Kommission erfolgte unter Berücksichtigung des Übertragungsrisikos, der Rückverfolgbarkeit der Übertragungsketten, der Testaktivität und der Ressourcenauslastung der Spitäler. Die detaillierten Kriterien für die Einschätzungen sind unter www.corona-ampel.gv.at/corona-kommission/bewertungskriterien/ abrufbar. Die finale Ampelschaltung wird im Anschluss an die Kommissionssitzung auf www.corona-ampel.gv.at und im Teletext auf Seite 659 veröffentlicht.

Petra Juhasz: "Die Zahlen sind massiv gestiegen"

Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz vertritt Salzburg in der Ampel-Kommission des Bundes und erläutert die Gründe für die komplette Rot-Schaltung Salzburgs und weite Teile Österreichs. "Die Lage in Salzburg ist wirklich besorgniserregend. Massiv steigende Infektionszahlen, 103 von 119 Salzburger Gemeinden betroffen, also eine breite Streuung und ein Großteil der Infektionen ist nicht mehr nachvollziehbar", erklärt Juhasz. Derzeit gibt es mehr als 2.000 aktiv Infizierte im Bundesland.