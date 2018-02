Amtliches Endergebnis der NÖ-Wahl bekanntgegeben

Nach der niederösterreichischen Landtagswahl am 28. Jänner ist am Donnerstagnachmittag das amtliche Endergebnis bekanntgegeben worden. Die meisten Vorzugsstimmen - nämlich 186.133 - erhielt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Das seien 41,29 Prozent der ÖVP-Stimmen, sagte Landtagspräsident Hans Penz in einer Pressekonferenz. Die konstituierende Sitzung des Landtages ist für 22. März geplant.

