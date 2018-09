An der Schule rauchen ab jetzt (nur mehr) die Köpfe

Mit der Digitalisierung der Schule hat die Regierung ein Jahrzehnte- Projekt angestoßen. Das Schuljahr startet mit greifbareren Reformen.

639.000 Schüler starten am Montag in Westösterreich in ein neues Schuljahr. Im Osten Österreichs haben 475.000 schon seit letzter Woche den Schulalltag. Das Schuljahr beginnt wie in den letzten Jahr(zehnt)en mit neuen Regelungen und Reformen. Und gerade die die 88.000 Taferlklassler, die heuer ins Schülerleben starten, werden in ihrer Schulkarriere grundlegende Umwälzungen in Schule und Unterricht erleben - vor allem weil die Regierung zuletzt das Thema Digitalisierung insgesamt und gerade auch in der Schule entdeckt hat.