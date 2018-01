An der Wiege der Demokratie

Ministerin teilt ihre Sorge um Vereinbarkeit mit sehr vielen Frauen und manch Politikerin.

Die Vereinbarkeit von Politik und Mutterrolle ist seit jeher für Schlagzeilen gut. 1990 löste Grün-Abgeordnete Christine Heindl Aufruhr im Parlament aus, als sie ihren wenige Wochen alten Sohn Michael im Plenarsaal stillte.

Mehr als ein halbes Jahrhundert später, nämlich vergangenen Sommer, machte die neuseeländische Sozialdemokratin Jacinda Ardern Schlagzeilen. Sie beschwerte sich heftig, dass eine der ersten Fragen, die ihr gestellt wurden, die Frage nach künftigen eigenen Kindern war. Für sie sei das in Ordnung, sagte Ardern. Ansonsten aber sei es "völlig unannehmbar, dass Frauen im Jahr 2017 am Arbeitsplatz auf eine solche Frage antworten sollen". Im Oktober wurde Ardern Premierministerin. Und dieser Tage erklärte die populäre Regierungschefin, im vierten Monat schwanger zu sein. Ihr Kind soll im Juni zur Welt kommen. Ardern will nach der Geburt sechs Wochen Babypause machen, dann zurück ins Büro.