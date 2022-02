An Volksschulen fällt Maskenpflicht am Sitzplatz

Ab Montag werden an den Volksschulen die Maskenregeln gelockert: Die Jüngsten können am Sitzplatz den Mund-Nasen-Schutz nun wieder abnehmen. In allen anderen Schultypen muss hingegen weiterhin durchgehend Mund-Nasen-Schutz bzw. FFP2-Maske getragen werden. Ausnahme: Seit 7. Februar gilt keine Maskenpflicht mehr im Turnunterricht.

SN/APA/dpa/Sebastian Kahnert Die Jüngsten können am Sitzplatz den Mund-Nasen-Schutz wieder abnehmen