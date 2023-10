Analyse zum Aufritt von Sebastian Kurz: Ist Relativierung die beste Verteidigung?

"Sie wollten mich zerstören": Die Verteidigungslinie des Ex-Kanzlers wird sichtbar. Sie zeigt aber gleichzeitig auch Schwächen in der Argumentation des früheren Regierungschefs.

Kurz tut am zweiten Prozesstag bei seiner Befragung das, was er am besten kann: Er redet. Ausführlich und wortgewandt. Fast vierzig Minuten lang nimmt er am Freitag vor Gericht, bewaffnet mit einem Pack an Notizzetteln und einer Wasserflasche, ausführlich zu ...