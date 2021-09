Die drei Herausforderungen für Sebastian Kurz - und wie er sie meistern will: SN-Analyse anlässlich des ORF-"Sommergesprächs" mit dem Bundeskanzler.

In allen Umfragen klar voran. Beim Parteitag mit fast hundert Prozent als Obmann bestätigt. Und weit und breit kein ernsthafter interner Kritiker, der seinen Kurs anzweifelt oder gar nach seinem Sessel strebt: Bundeskanzler Sebastian Kurz, der sich Montagabend dem traditionellen ORF-"Sommergespräch" stellte, hat seine einst so debattierfreudige Partei in einer Art und Weise geeint, wie es allenfalls Wolfgang Schüssel in seinen besten Zeiten gelungen ist. Würden wir in normalen Zeiten leben, könnte der Bundeskanzler und ÖVP-Obmann den kommenden Monaten, Jahren ...