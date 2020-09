In der Krise rückt das Volk offensichtlich hinter die Regierung. Noch nie glaubten die Bürger, dass die Regierung so viele Probleme zu lösen versucht. Es gab aber auch schon lange nicht mehr so viele Probleme wie im Coronajahr. Die echte Problemlösungskapazität der Regierung wird erst nach diesem Winter zu beurteilen sein.

SN/apa Im Gegensatz zum Parlament ist die heimische Demokratie für die Österreicherinnen und Österreicher keine Baustelle.