Die Regierungsbeteiligung ist für die Grünen zum Greifen nah. Nun muss die Basis der Partei über den Regierungspakt abstimmen. Auch dabei wird das Verhandlungsgeschick von Grünen-Chef Kogler gefragt sein.

Der Regierungspakt dürfte fixiert sein. Am 2. Jänner wollen ÖVP und Grüne offenbar ihr Verhandlungsergebnis präsentieren. Am 4. Jänner soll die grüne Basis dem Polit-Experiment ihren Segen geben. Am kommenden Samstag wird in Salzburg der Bundeskongress der Grünen mit mehr ...