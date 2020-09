Die Grünen wollen Flüchtlinge aus dem abgebrannten Flüchtlingslager Moria aufnehmen, die ÖVP will das verhindern. Warum dieser Streit so heftig geführt wird - und warum er die Koalition dennoch nicht ernstlich gefährdet.

Soll Österreich Flüchtlinge - beispielsweise unbegleitete Jugendliche - aus dem abgebrannten Lager Moria aufnehmen, wie es die SPÖ, die Grünen, die Neos, die Bischofskonferenz, etliche EU-Staaten und sogar etliche ÖVP-Bürgermeister fordern?

Oder soll Österreich dies nicht tun und den Betroffenen lieber an Ort und Stelle mit Sachlieferungen helfen, wie dies die Bundes-ÖVP plant? Diese Frage spaltet nicht nur Diskussionsrunden im ganzen Land, sondern auch die Koalition. Wie Donnerstagabend in der "ZiB 2" deutlich wurde: Die Grünen seien, was ...