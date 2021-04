Neue Schnipsel aus dem Ibiza-Video sind aufgetaucht. Die SN analysieren, ob der seinerzeitige Vizekanzler Heinz-Christian Strache sich nun entlastet fühlen darf und inwieweit die Ibiza-Story umgeschrieben werden muss.

Der Medienboulevard zeigt dieser Tage mit viel öffentlichem Getöse "die bisher unveröffentlichten Ibiza-Videos" - so das Fellner-Magazin "oe24". Oder, wie es das neue Online-Medium "exxpress" nennt: "Die Ibiza-Bombe. DAS alles wurde uns bisher noch nie gezeigt". "exxpress"-Chefredakteur Richard Schmitt verbreitet gleichzeitig die Fama, dass die Ibiza-Enthüller von "Süddeutscher Zeitung" und "Spiegel" - und in der Folge die österreichischen Medien - im Mai 2019 all jene Passagen weggelassen hätten, die Strache entlasteten ("Image-Katastrophe für die Ibiza-Aufdecker"). Detail am Rande: Schmitt war ...