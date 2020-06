Kanzler-Auftritt vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss: Warum Sebastian Kurz Ibiza und alles, was damit zu tun hat, weit von sich schiebt. Warum der Ausschuss-Tag zu einer Verstimmung zwischen Türkis und Grün führte. Und warum die Ausschussarbeit trotz aller störenden Begleitgeräusche wichtig ist.

Bundeskanzler Sebastian Kurz tut im Zeugensessel des Ibiza-Ausschusses das, was er am besten kann. Reden. Pointiert. "Ich bin Bundeskanzler und nicht Erziehungsberechtigter", sagt Kurz, als ihm SMS von Strache vorgelegt wurden, in der es um die Postenbesetzung für die Casinos ...